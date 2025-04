Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 28 aprile al 2 maggio

Ecco cosa accadrà dal 28 aprile al 2 maggio nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio

Dopo lo scontro con uno sconosciuto, Eren torna in ufficio, mentre Metin è stravolto dal dolore per la ferita al braccio. Ceylin si sveglia, si reca della madre e credendo sia morta va in preda al panico. Neva informa Pars della conversazione che ha origliato tra Metin ed Eren. Il procuratore affronta l'ispettore di polizia che, preso alla sprovvista, racconta ciò che sa riguardo a Metin. Insieme, i due decidono di non divulgare i loro sospetti sul comandante. Dopo il rilascio di Yavuz, i sospetti di Pars ed Eren su Metin si fanno sempre più forti. In seguito alla visione dei filmati di videosorveglianza della scientifica, si rendono conto che Metin ha scambiato la pistola e ha cercato di incastrare Yavuz, ma non se ne spiegano il motivo. Ilgaz torna al cimitero e parla con una venditrice di fiori che gli conferma di aver visto Zafer insieme a un ragazzo giovane. Ilgaz comincia a ricostruire la dinamica degli eventi e piano piano capisce la verità. Ceylin visita un appartamento in affitto e invita Ilgaz a vederlo insieme.

