I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Segreti di famiglia andato in onda martedì 12 novembre su Canale 5

Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 di Canale 5. Una nuova puntata è andata in onda martedì 12 novembre, di cui nel video qui sopra sono disponibili i momenti salienti e le reazioni.

Segreti di famiglia, cosa succede il 12 novembre

Nell'episodio del 12 novembre, Eren, minacciato da Engin, si sfoga con Ilgaz per trovare una soluzione. Non sa se confessare alla figlia Tugce la verità, cioè che lui è il vero padre. Nel frattempo anche Ilgaz deve gestire l'ultimatum di Engin: convincere il padre a confessare il suo reato di sei anni prima oppure dire tutto a Ceylin. Nel frattempo, Cinar pensa di fuggire all'estero e contatta Serdar per ottenere un passaporto falso.

