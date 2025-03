Segreti di famiglia, la puntata dell'11 marzo in streaming

Torna in esclusiva su Mediaset Infinity l'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) con nuovi episodi.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, è disponibile dal 3 marzo con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, la puntata integrale dell'11 marzo di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia: la trama dell'11 marzo

Ilgaz si reca dal giudice Neva per presentare la richiesta di sospensione della custodia cautelare di Ceylin, cercando di ottenere la sua scarcerazione in attesa di un giusto processo. Con lui c'è anche Pars, fermo nella sua volontà di opporsi alla liberazione. Entrambi presentano le loro motivazioni e alla fine il giudice Neva opta per la scarcerazione. Ceylin può finalmente tornare a casa. Dopo aver cenato insieme a Ilgaz e alla sua famiglia, decide di raggiungere Ilgaz a casa sua e trascorrere la notte tra le sue braccia. Lacin confessa a Yekta di aver raggiunto la casa di Sile la notte in cui Engin era scappato, nel tentativo di incontrare il figlio. Tugce va via di casa e raggiunge Eren.

