Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia, in onda venerdì 15 novembre su Canale 5

Nella prossima puntata di venerdì 15 novembre di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Cinar vuole scappare all'estero. La nuova puntata di Segreti di famiglia andrà in onda venerdì 15 novembre alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 15 novembre

Le lacrime di Defne, angosciata all'idea che il padre possa essere arrestato, riescono a scalfire la corazza di dolore che Ceylin ha costruito per affrontare la perdita della sorella Inci e del padre Zafer, oltre al tradimento di Ilgaz. Nel frattempo, Mert scopre che Cinar, ricattato da Engin, ha intenzione di scappare all'estero e sta cercando di ottenere un passaporto in modo non ortodosso.

