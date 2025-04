Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 14 aprile in streaming su Mediaset Infinity, Cinar, Parla, Tugce, Merve e Serdar vengono messi in custodia cautelare per decisione di Pars.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 14 aprile

Un'ennesima bugia di Ceylin fa arrabbiare Ilgaz, che la paragona a Cinar per il suo comportamento sempre fuori dagli schemi e le fa promettere di cambiare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE