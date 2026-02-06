Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio, Ceylin incontra dopo anni il suo ex fidanzato Firat, ora ispettore alla sezione minori.

Firat trova il cadavere di Yigit.

Ilgaz affronta Ceylin.

Gul chiede a Lacin di trovare lavoro ad Aylin per tentare di salvare il suo matrimonio con Osman.

Parla fa una comunicazione alla famiglia.

Kadir muore in carcere.

Mert e Osman trovano i soldi nascosti da Kadir.

Cinar scopre che l'associazione ha ucciso Kadir su sua richiesta.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 56 al 60 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

