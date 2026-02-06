Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio, Ceylin incontra dopo anni il suo ex fidanzato Firat, ora ispettore alla sezione minori.
Firat trova il cadavere di Yigit.
Ilgaz affronta Ceylin.
Gul chiede a Lacin di trovare lavoro ad Aylin per tentare di salvare il suo matrimonio con Osman.
Parla fa una comunicazione alla famiglia.
Kadir muore in carcere.
Mert e Osman trovano i soldi nascosti da Kadir.
Cinar scopre che l'associazione ha ucciso Kadir su sua richiesta.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 56 al 60 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.