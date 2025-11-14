Segreti di famiglia 2, il riassunto del finale di stagione

Durante gli ultimi episodi del finale di stagione di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 10 a venerdì 14 novembre, Parla viene rapita da Eyup. Eren trova Ilgaz ferito e sporco di sangue dentro a un cassonetto.



I sospetti sull'omicidio di Ilgaz ricadono su Ceylin. La donna scopre da Eren di essere accusata dell'omicidio di Ilgaz. Per coprire Parla, Ceylin confessa di essere colpevole di un altro omicidio sospetto: di aver ucciso Eyup. In realtà Eyup non è morto, ma è sotto le cure di Omer.



Omer spiega il suo piano a Turgut Ali e nel mentre Yekta chiede il rilascio di Ceylin. Successivamente Turgut Ali viene arrestato prima della sua fuga in Germania. Anche Omer, il cui vero nome è Yakup Atamer, viene arrestato.



Ceylin fa un test di gravidanza. Successivamente la donna rivede Ilgaz vivo davanti a lei: si tratta di un sogno?

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 91 al 96 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

