Risiko - Sfide di potere, anticipazioni: la Cina di Xi Jinping

Sei territori per sei episodi , ciascuno dedicato a un leader o a un’ area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York , città simbolo del mondo intero e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontandoci le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale.

Mercoledì 21 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, torna Risiko - Sfide di potere, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini e prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset.

Protagonista del secondo appuntamento è la Cina di Xi Jinping, impegnata a proporsi come un modello alternativo a quello americano.

Si analizzerà la metamorfosi del Dragone che, sotto la guida di un leader dal potere senza precedenti, ha completato la transizione da "fabbrica del basso costo" a superpotenza tecnologica.

Il punto di svolta sono state le Olimpiadi del 2008: mentre per la Cina sono state una vetrina per mostrarsi come nazione rinnovata, grande e aperta al mondo, per Xi Jinping sono diventate il trampolino di lancio definitivo che lo porta a diventare Segretario Generale del Partito Comunista e Presidente della Repubblica Popolare Cinese con il culto della scienza e della tecnologia.

Oggi, infatti, sfida direttamente gli Stati Uniti per il primato sull’intelligenza artificiale. In questa corsa tra potenze, dove l’Europa non spicca se non per i processi di regolamentazione, l’Italia riesce a emergere come snodo cruciale: da un lato con l’eccellenza del tecnopolo di Bologna in cui il supercalcolatore Leonardo rappresenta un presidio europeo volto a favorire l’innovazione gratuita e disponibile a tutti, dall’altro come approdo della Belt and Road Initiative (Nuova via della seta), con il porto di Genova che vede il 40% del terminal di Vado Ligure sotto il controllo della cinese Cosco.

L’analisi sarà arricchita dai commenti, tra gli altri, di Maria Adele Carrai (New York University), Paolo Magri (Direttore ISPI) e Alessandro Aresu (analista geopolitico).

Risiko - Sfide di potere è scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini. La regia è affidata a Giacomo Frignani.