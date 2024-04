Venerdì 5 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l'appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi della morte di Giulia Tramontano, la giovane donna uccisa al settimo mese di gravidanza, nel maggio 2023, dall'ex fidanzato, reo confesso, Alessandro Impagnatiello. L'uomo afferma di non aver premeditato il delitto, ma dai documenti dell'inchiesta emerge chiaramente che da mesi avvelenava la ragazza. Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. È lei la donna ripresa da una videocamera di sicurezza nei pressi di piazzale Gioberti, a Trieste, il giorno della scomparsa? Il nuovo elemento potrebbe essere il tassello che conduce alla verità. In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e i suoi spettatori: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

