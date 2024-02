Scopriamo cosa va in onda sulle reti Mediaset il 6 febbraio: dal film In vacanza su Marte su Canale 5 a una nuova puntata de Le Iene su Italia 1

In vacanza su Marte in onda su Canale 5

Martedì 6 febbraio, le reti Mediaset offrono una ricca programmazione composta da film, intrattenimento e informazione politica.

Programmi tv del 6 febbraio su Mediaset

In prima serata su Canale 5, va in onda il film In vacanza su Marte con la coppia Christian De Sica e Massimo Boldi. Il film sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio il cantante Gio Evan.

Su Rete 4, Bianca Berlinguer conduce È sempre Cartabianca per raccontare l'attualità e la politica italiana e internazionale.

In vacanza su Marte: la trama e il cast del film

Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un'escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)?

Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a far i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare.

Oltre a Christian De Sica e Massimo Boldi, nel cast corale del film troviamo: Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Luigi Luciano e Milena Vukotic.

Le Iene, le anticipazioni

Le Iene: nuova puntata in onda il 6 febbraio

Nel nuovo servizio di Filippo Roma sul mondo degli arbitri in Italia, il direttore di gara di serie A in attività segnala una serie di nuovi episodi controversi. L’inviato proverà a parlare con i vertici del calcio italiano.

Antonino Monteleone torna ad affrontare il caso Pifferi partendo dalle parole di Viviana Pifferi, sorella di Alessia, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi.

In studio, sarà ospite il cantante Gio Evan.