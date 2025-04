Il sequel di Come un gatto in tangenziale va in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 24 aprile: scopriamo la trama e il cast del film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto va in onda giovedì 24 aprile in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Sequel di Come un gatto in tangenziale (2017) vede il grande ritorno della coppia formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese per la regia di Riccardo Milani.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: la trama del film

Monica e Giovanni si sono lasciati tre anni fa hanno perso i contatti, mentre i loro figli Agnese e Alessio si incontrano per caso a Londra, dove vivono per studio e lavoro.

Nel frattempo Monica finisce in galera per colpa delle gemelle che hanno nascosto la loro ultima refurtiva in un locale di sua proprietà.

Monica chiede aiuto a Giovanni, che riesce ad ottenere per lei una conversione di pena, dal carcere ad una parrocchia di periferia, che sorge accanto al nuovo polo culturale che Giovanni sta contribuendo a lanciare.

Monica e Giovanni hanno così modo di riavvicinarsi, e decidono definitivamente di stare insieme.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: il cast

Oltre ai protagonisti interpretati da Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nel cast del film troviamo: Luca Argentero, nel ruolo del giovane don Davide, Luca Angeletti, Mariano Rigillo, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Sarah Felberbaum e la partecipazione di Franca Leosini.

