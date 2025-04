Papa Francesco, il ricordo di Gigi D'Alessio: "Un uomo vestito da Papa"

Gigi D’Alessio ricorda Papa Francesco a Pomeriggio Cinque: “Un uomo dell’inclusione, degli ultimi, dolce e umano. Non basta la veste, serviva uno come lui”

Gigi D'Alessio a Pomeriggio Cinque

Dopo la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile 2025 alle ore 7:35, sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del mondo. Tra questi, anche quello di Gigi D’Alessio, che rende omaggio al Pontefice durante un’intervista a Pomeriggio Cinque.

"Io ho avuto l’onore di incontrarlo varie volte, anche durante i concerti, come quelli a Piazza Plebiscito. I miei figli hanno una foto con lui. Per me non era solo il Papa, era un uomo vestito da Papa. Sotto quella veste c’era un grande uomo. È stato il Papa dell’inclusione, degli ultimi, di tutti", racconta il cantautore napoletano.

D’Alessio sottolinea: "Era troppo normale, se proprio vogliamo trovargli un difetto. Amava la musica, mi diceva sempre: Gigi, tu lo sai che chi canta, prega due volte".

L’artista ricorda anche il suono della voce del Papa nel parlare spagnolo: "Il suono della sua lingua, dello spagnolo, era così dolce detto da lui. Davvero, è stato un Papa perfetto".

"Non basta una tunica bianca per fare il Papa, sotto ci dev’essere qualcosa: una persona dolce e buona come lui", aggiunge.

Il ricordo di Gigi D'Alessio si unisce a quello di molte altre personalità internazionali. Da Leonardo DiCaprio, che lo ha definito un’icona per gli ambientalisti, a Martin Scorsese che ha elogiato la sua dedizione al bene, passando per Patti Smith, che ha espresso il dolore per la perdita di “un campione”. Anche Russell Crowe, Antonio Banderas, Laura Pausini, Ligabue, Vasco Rossi e Achille Lauro hanno voluto ricordarlo con parole commosse.