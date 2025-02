Tre anziani sarebbero morti a causa di una presunta intossicazione alimentare in alcune Rsa in provincia di Firenze. Oltre cento ospiti avrebbero iniziato a sentirsi male dopo aver una cena servita in alcune Rsa della zona. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di 114 casi di gastroenterite.

A Pomeriggio Cinque, le parole della figlia di una delle tre persone decedute. Secondo la versione raccontata dalla donna, le comunicazioni della struttura sarebbero arrivate molte ore dopo l’accaduto e non avrebbero preso in considerazione la presunta intossicazione: “Sono stata avvisata dodici ore dopo il fatto. Mio padre è stato male per tutta la notte, come tutti gli ospiti dell’Rsa. Io sono stata chiamata alle sei del mattino e mi è stato detto solo che aveva vomito e diarrea. Dopo un’ora mi hanno detto che mio padre era morto. Non ho potuto stringere la mano a mio padre”.

Pomeriggio Cinque mostra anche un videomessaggio del nipote dell’anziano deceduto: “Non sono riuscito a salutarlo, l’avevo visto domenica in gran forma. Era una persona che non si lamentava mai e viveva con il sorriso. Trascorrevamo tanto tempo insieme con tante risate. Provo dispiacere e rabbia. Nonno, faremo giustizia per te”.

“Non ho sentito nessuno dell'Rsa, però mi è arrivata la fattura per i primi nove giorni di febbraio”, conclude amaramente la figlia dell’anziano.

