Davide Ferrerio, condannata a 8 anni la mandante del pestaggio. La madre: "Decisione vergognosa"

"Sono incredula. È una decisione vergognosa, non rende giustizia a mio figlio. La vita di un ragazzo di 20 anni vale 8 anni di condanna della Perugino? Come faccio a credere ancora alla giustizia?". A Pomeriggio Cinque parla Giuseppina Orlando, la madre di Davide Ferrerio, il ventiduenne di Bologna in coma irreversibile dopo la brutale aggressione avvenuta a Crotone l'11 agosto 2022.

La donna commenta la decisione del Tribunale calabrese che ha condannato a otto anni di carcere Anna Perugino, la donna considerata istigatrice del pestaggio: "È una sentenza ingiusta". Il Tribunale ha quindi accolto la richiesta di riqualificare il capo di imputazione: non più concorso anomalo in tentato omicidio, ma lesioni gravissime.



Pestaggio a Davide Ferrerio: cos'è successo

Davide Ferrerio sarebbe finito in coma per uno scambio di persona. In vacanza a Crotone, è stato ridotto in fin di vita da Nicolò Passalacqua, suo coetaneo, fidanzato di una ragazza di 17 anni che aveva ricevuto avances da un 31enne sui social. Insieme alla madre della ragazza, Anna Perugino, i tre avevano organizzato un incontro con l'uomo, che però non si è presentato.

Passalacqua, considerato autore materiale del pestaggio, è stato condannato in primo grado a venti anni e quattro mesi per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Per Anna Perugino il PM aveva chiesto dodici anni di carcere, mentre quattro anni e otto mesi erano stati richiesti per il compagno.

