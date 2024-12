Continuano le indagini sulla morte di Cristina Pugliese, la 27enne trovata senza vita nella doccia della sua casa a Caldiero (Verona). Marco Cristofori, fidanzato della ragazza, avrebbe trovato il corpo della giovane.

Attualmente, Cristofori sarebbe iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. La famiglia di Cristina Pugliese non crede all’ipotesi del suicidio e sottolinea le incongruenze nella versione raccontata dal 40enne.

In diretta con Pomeriggio Cinque, i genitori di Cristina Pugliese, Rosa e Natale, parlano degli ultimi sviluppi sulle indagini e sul rapporto tra sua figlia e il fidanzato.

“Lui deve dire la verità su quello che è successo. Cristina non mi parlava di lui e si era allontanata”, spiega Rosa.

“Tu credi che lui la stesse isolando?”, chiede Myrta Merlino. La mamma di Cristina racconta il graduale allontanamento della figlia: “Lei aveva paura di contattare la famiglia e si era un po’ isolata da noi. Non si sarebbe mai tolta la vita, amava la vita. Non avrebbe mai fatto un gesto del genere. Finché non vedo il suo corpo, non posso pensare che sia lei”.

“Mi chiamava più volte per andare a prenderla. Io gli dicevo di lasciar stare Marco Cristofori”, aggiunge il papà di Cristina.

