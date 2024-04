Alessia Pifferi, i video inediti della perizia psichiatrica: "Nella mia testa sento il pianto di mia figlia"

A Pomeriggio Cinque vengono trasmesse le immagini esclusive della perizia psichiatrica di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni, nel luglio 2022.

"Dopo quello che è successo, mi sento come se ci sia qualcosa che non va nella mia testa, che non è stato normale quello che ho fatto lasciando la mia bambina da sola a casa per stare con quello di Leffe", racconta la donna alla psicologa.

Poi aggiunge: "Nella mia testa, alle volte, sento il pianto di mia figlia senza capire da dove provenga. Ho anche incubi durante la notte, infatti. Prima di questo evento non avevo nessun tipo di problema". "Qua dentro sono sicura che la gente parli male di me. Mi considerano un mostro, un’assassina", conclude Alessia Pifferi.

In collegamento anche l'avvocato Alessia Pontenani, che commenta: "Sulla base di questo test, Pifferi è stata dichiarata una simulatrice, una persona che finge dei malesseri. Ma Pifferi non simula affatto, racconta con estrema franchezza e genuinità quello che sente e quello che prova".

