La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) andrà in onda martedì 11 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Per merito della furbizia di Kayra, Suna si ritrova invitata sulla barca di Nejat. L'uomo fa buon viso a cattivo gioco e approfitta per chiedere a Suna di badare alla bambina.
Peccato che nel corso della giornata Kayra ha una grave reazione allergica.
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