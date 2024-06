My home my destiny 2, le trame della settimana dall'1 al 7 luglio

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 dall'1 al 7 luglio.

My home my destiny, le trame della settimana dall'1 al 7 luglio

Mehdi viene rilasciato dopo essere stato portato temporaneamente in centrale e trattenuto, per aver picchiato una persona. Zeynep comincia a chiedersi se il suo destino sarà davvero quello di stare con la persona che ama, dovendo però subirne la parte peggiore. Mehdi viene a scoprire da Burhan che Zeynep è andata a trovarlo a sua insaputa e va su tutte le furie. Al suo ritorno a casa discutono e Mehdi perde il controllo, ribaltando la tavola da pranzo con violenza. È mattina, Zeynep è pronta per uscire, quando scopre da Mujgan che Mehdi l'ha rinchiusa dentro casa per impedirle di andare al lavoro. Sakine è impietrita, mentre la figlia si dispera e le riaffiorano alla memoria i brutti ricordi d'infanzia. Zeynep ha deciso di lasciare la casa di Mehdi e di chiedere il divorzio dopo che lui, geloso di tutto il tempo che lei passava al lavoro, l'ha chiusa in casa per non farla uscire. Ha affittato una casa dove andrà a vivere con la madre.

I preparativi per lasciare la casa di Mehdi sono ormai giunti al termine. Nonostante il forte dispiacere Zeynep è decisa a lasciare suo marito e ad andarsene di casa per la disperazione della figlia Kibrit che accuserà il padre di essere il responsabile della separazione.

Mehdi è distrutto a causa della richiesta di divorzio di Zeynep, al punto da andare a chiedere consigli alle persone a lui più vicine, le quali, nonostante il grande affetto, sembrano piuttosto obiettive nel giudicare i motivi della fine del loro rapporto.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì nel day-time estivo di Canale 5, dalle 14.45, dopo la messa in onda di Endless Love. Mentre il sabato ti aspetta alle 14.10 sempre su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE