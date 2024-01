Nel prossimo episodio della seconda stagione di, disponibile su Mediaset Infinity dail piano di Tarik, Nesrin e Meltem è stato scoperto dalla polizia che arresta quest'ultima e da' la caccia alla coppia che non è più così unita come all'inizio. Anzi Nesrin/Gulbin comincia a nutrire dei sensi di colpa nei confronti della sua ex famiglia perché scopre che non è stata affatto dimenticata da sua madre Sakin, la quale nel frattempo, è corrosa dai rimorsi e dai sensi di colpa nei confronti della ragazza tanto da temere di essere abbandonata anche da Zeynep appena sposerà Baris. Nella puntata precedente, pubblicato, nelle rispettive case dei promessi sposi fervono i preparativi per la proposta di matrimonio. Le donne sono tutte allegre, tranne Sakine, che è molto triste dopo aver ascoltato la conversazione rubata dal cellulare di Zeynep, nella quale la figlia parlava del suo imminente futuro con Baris.

Conclusa la cerimonia, Sakine scappa di casa e, inseguita da Zeynep, incrociano l'auto guidata da Nesrin/Gulbin, che per un soffio non investe la madre. Madre e figlia non si rendono conto di chi c'è alla guida e proseguono verso un parco, per poi chiarirsi.

Gulbin le segue e in un angolo ascolta la madre parlare proprio di lei, con rimpianto dolore. Infine, Zeynep e Sakine, raggiunte anche da Baris, tornano verso casa per continuare i festeggiamenti.

My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

