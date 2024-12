My home my destiny 2, le trame della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 30 dicembre al 5 gennaio.

My home my destiny, la trama della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio

Engin Öztürk (Baris) e Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Zeynep e Baris si recano a Duzce per convincere Benal a tornare a Istanbul e riprendere la custodia della figlia. Inizialmente reticente, Benal viene infine persuasa e accolta calorosamente dalle donne di casa, che le offrono sostegno e comprensione.

Nel frattempo, Mehdi affronta una situazione delicata con Cengiz, il quale lo minaccia di ritorsioni se non salderà il suo debito.

A complicare ulteriormente le cose, un attacco alle case di Zeynep e Baris crea grande apprensione per la sicurezza delle rispettive famiglie.

La tensione culmina quando l'auto di Ali Riza viene intercettata da Meto e i suoi uomini. Zeynep e la piccola Mujgan vengono prese in ostaggio.

La tragedia sconvolge tutti: Zeynep assiste impotente alla morte di Mehdi, mentre la notizia si diffonde rapidamente tra i familiari e gli amici, lasciando un segno indelebile nelle loro vite.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

