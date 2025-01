My home my destiny 2, le trame della settimana dal 20 al 24 gennaio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 20 al 24 gennaio.

My home my destiny, la trama della settimana dal 20 al 24 gennaio

Engin Öztürk (Baris) e Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Zeynep si entusiasma per il suo debutto nel mondo degli affari con l’azienda tessile di Nermin. L'incontro con Tarik, fratello di Nesrin ed esperto del settore, si rivela promettente, tanto che le due donne gli offrono un incarico come consulente.

Nel frattempo, Nuh affronta una crisi personale quando Cemile lo informa della sua intenzione di trasferirsi a Duzce con Benal e la piccola Mujgan, anche senza di lui, se necessario.

Sakine, Sultan e Ali Riza visitano il cantiere del nuovo ristorante, rimanendo colpiti dalla rapidità dei lavori e dall’eleganza del progetto.

Savas tenta di invitare Emine a cena, ma il momento viene interrotto dalla telefonata disperata di Nuh, che chiede aiuto dopo la partenza di Cemile.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE