My home my destiny 2, le trame della settimana dal 17 al 21 marzo

Demet Özdemir (Zeynep) e Engin Öztürk (Baris) in una scena di My home my destiny 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 17 al 21 marzo.

My home my destiny, la trama della settimana dal 17 al 21 marzo

La fondazione di Zeynep e Nermin segna un passo importante per l’emancipazione femminile. Gulbin sta ancora cercando la sua identità, Cemile e Nuh aspettano un bambino, ed Emine vuole fare un passo avanti con Savas.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

