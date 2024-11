My home my destiny 2, le trame della settimana dall'11 al 15 novembre

İbrahim Çelikkol (Mehdi) in una scena di My home my destiny 2

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dall'11 al 15 novembre.

My home my destiny, le trame della settimana dall'11 al 15 novembre

Mehdi, ora socio di Cengiz, festeggia con la famiglia, ma un gruppo di uomini, eludendo le sue guardie del corpo, tenta di ucciderlo.

Nermin riceve una notizia straordinaria: grazie a Baris, recupera i suoi beni e festeggia con Sultan ed Emine.

Mentre Sakine implora Zeynep davanti al portone, un uomo in moto si avvicina e spara verso Zeynep e Sakine.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

Da settembre, la seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE