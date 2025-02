My home my destiny 2, le trame della settimana dal 10 al 14 febbraio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio.

My home my destiny, la trama della settimana dal 10 al 14 febbraio

Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home, my destiny

Baris, sconvolto dopo aver ascoltato una conversazione tra Zeynep e Nesrin, teme che la sua fidanzata non voglia più sposarlo e ripensa alla sua infanzia difficile. Quindi confida le sue paure a Nuh.

Nel frattempo, Tarik si scusa con Nermin per il suo comportamento. Zeynep, preoccupata per Baris, riesce finalmente a parlargli grazie a Nuh.

Nermin porta il velo da sposa a Zeynep, suscitando entusiasmo tra le donne di casa. Sultan e Ali Riza annunciano il loro matrimonio. Ali Riza propone una cerimonia tradizionale turca, causando un malinteso con Emine.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

