Renato Zero e Diletta Leotta tra i protagonisti della seconda puntata di Michelle Impossible & Friends, in onda mercoledì 13 marzo su Canale 5

Mercoledì 13 marzo è andata in onda la second puntata di Michelle Impossible & Friends, lo show condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5.

Tra gli ospiti della puntata, Renato Zero, Raf, Umberto Tozzi e Albano che si sono esibiti in un medley dei loro più grandi successi.

Diletta Leotta ha accompagnato Michelle Hunziker in un monologo sulle difficoltà che una donna deve affrontare al giorno d'oggi.

Scintilla, Katia Follesa e Joe Ketto hanno fatto divertire il pubblico in studio e quello a casa con divertenti sketch.

Qui in alto, è possibile rivedere la seconda puntata di Michelle Impossible & Friends.