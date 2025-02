Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da mercoledì 12 febbraio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da mercoledì 12 febbraio, è il grande giorno per Elif ed Ekrem che celebrano il loro matrimonio.

Alla cerimonia sono invitati famiglie, amici e conoscenti e si presenta perfino Ayaz.

Ayaz viene subito bloccato da Ozan, ma l'uomo gli rivela di essere il suo fratellastro.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

