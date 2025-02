Love, Reason, Get even, in onda anche sabato 22 e domenica 23 febbraio

Novità in arrivo per gli amanti di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), che sia sabato 22 sia domenica 23 febbraio troveranno un nuovo imperdibile episodio disponibile on demand su Mediaset Infinity. Questa settimana la celebre serie turca dedicata all'amore tormentato tra Esra e Ozan, interpretati dagli attori Burcu Özberk e İlhan Şen, allunga la sua programmazione regalando due puntate da guardare nel weekend.

Le anticipazioni dell'episodio disponibile sabato 22 febbraio

Ozan ed Esra portano avanti il loro matrimonio di "facciata" per il bene di Atlas. La loro unione è, però, minacciata dalla presenza di Ruya, donna intraprendente e arrivista che mira a prendere il posto di Esra nella vita di Ozan. La donna, con la complicità della madre, studia il modo di attirare l'attenzione della sua preda e per questo chiede aiuto a Baris.

Le anticipazioni dell'episodio disponibile domenica 23 febbraio

Ozan si trova in una situazione difficile, poichè la sua azienda sta affrontando gravi problemi finanziari. È fondamentale che riesca a trovare nuovi investitori in tempi brevi per ottenere liquidità, saldare i debiti e rilanciare l'attività con nuove iniziative. Durante una serata dedicata a questo obiettivo, Ruya cerca in ogni modo di catturare l'attenzione di Ozan, arrivando persino a fingere un'aggressione per farsi accompagnare a casa. Quando Esra torna a casa dopo la serata, scopre che Menekse e Zumrut hanno compreso che la sua relazione con Ozan e' piena di ombre. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

