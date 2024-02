Lo Show dei Record, la danza in apnea di Marina Kazankova

Spettacolo, adrenalina e nuovi incredibili primati hanno segnato la quarta puntata de Lo Show Dei Record , in onda domenica 25 febbraio in prima serata su. Tra le prove annunciate da, è andata in scena la performance di, impegnata nella più lunga danza in apnea a ben dieci metri di profondità per oltre tre minuti.

A supervisionare l'atleta e attrice, oltre ai giudici, anche il campione di apnea Umberto Pelizzari. "Per una prova in apnea sono necessarie respirazione, rilassamento e concentrazione", ha spiegato l'atleta che ha quindi dato il via alla prova tenutasi nella piscina con acqua termale più profonda del mondo, a Montegrotto. "Stando fermi si brucia meno ossigeno; invece muovendosi come sta facendo la protagonista, seppur dolcemente, vuol dire rendere la prova più difficile", ha spiegato Gerry Scotti durante la prova, brillantemente superata con il risultato di 4 minuti e 1.24 secondi. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE