Scopriamo quando andrà in onda l'ultima puntata de Le onde del passato su Canale 5

Con la sesta puntata si conclude la storia di Anna e Tamara raccontata nella serie Le onde del passato che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri.

Scopriamo quando va in onda l'ultima puntata della serie di Canale 5.

Quando va in onda l'ultima puntata de Le onde del passato?

La sesta e ultima puntata de Le onde del passato andrà in onda venerdì 21 marzo in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Dopo la diretta tv, tutte e sei le puntate de Le onde del passato saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel finale della serie, La misteriosa morte di una giovane ritrovata sulla spiaggia potrebbe essere connessa ai drammatici fatti vissuti nel 2004 da Anna e Tamara sullo yacht Slang.

Mia, la figlia di Tamara, viene invitata ad una festa esclusiva e segreta.

Come si concluderà la storia di Anna e Tamara?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE