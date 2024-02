Le Iene, le anticipazioni

Martedì 20 febbraio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: i cantanti Emma e Bugo.

Le Iene: i servizi e le interviste

Continua l’inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia. Nel nuovo servizio alcune testimonianze esclusive che parlano di carte truccate dai vertici degli Arbitri Italiani con il fine di “taroccare” le classifiche di fine anno. L’inviato incontra il Presidente dell’Aia Carlo Pacifici per mostrargli le prove raccolte sul campo.

Antonino Monteleone torna a parlare della Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. A quasi 18 anni dalla condanna definitiva, la vicenda processuale di Rosa Bazzi e Olindo Romano si riaprirà il prossimo venerdì primo marzo, davanti alla Corte d’Appello di Brescia, grazie alla richiesta di revisione della sentenza. Nei giorni scorsi, alcuni organi di stampa hanno parlato del video inerente i colloqui di Olindo Romano con lo psichiatra Massimo Picozzi come di un documento inedito che ne dimostrerebbe la colpevolezza. Tale materiale è stato invece depositato nell’ambito della richiesta di revisione perché conterrebbe elementi che, al contrario, dimostrerebbero proprio l’estraneità di Olindo Romano ai fatti accaduti.

In onda la seconda parte del servizio di Roberta Rei, in Bielorussia, alla ricerca dei genitori naturali di Olga. La ragazza era stata strappata alla famiglia insieme ai fratelli quando aveva solo otto anni ed era stata mandata in un orfanotrofio prima di essere adottata da una famiglia modenese.

Nel corso della serata anche un’anticipazione della terza puntata di Le Iene presentano: Inside, in onda giovedì 29 febbraio in prima serata su Italia1, con l’inchiesta di Gaetano Pecoraro dal titolo Cosa Nostra. Con un’intervista a tutto tondo a Gaspare Mutolo, uno dei collaboratori di giustizia più importanti della storia, si entra nel vivo dei segreti più profondi della Cupola e nei collegamenti tra Cosa Nostra e gli apparati dello Stato.

Con Alice Martinelli si parla degli scontri tra militari e gli studenti che hanno manifestato a Pisa, lo scorso venerdì 23 febbraio. La Iena ha intervistato Sara Costanzo, la mamma di una delle ragazzine colpite dai manganelli delle forze dell’ordine, diventata una sorta di portavoce di tutti gli altri genitori.

Infine, Matteo Viviani si occupa del tema smog che, negli ultimi giorni, ha investito la città di Milano, mettendola nei primi posti in classifica come inquinamento. Nel servizio l’incontro con il sindaco Giuseppe Sala.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

