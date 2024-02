Tutte le anticipazioni della prossima puntata de Le Iene: ospiti in studio ci sono la cantante Annalisa e l'attrice Pilar Fogliati

Le Iene, le anticipazioni

Martedì 20 febbraio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Annalisa e l’attrice Pilar Fogliati.

Le Iene: i servizi e le interviste

Nicolò De Devitiis delinea un profilo inedito di Simba La Rue, il rapper italo-tunisino tra i più amati del momento con oltre 40 milioni di streaming. Munito di solo smartphone, Nicolò fa vedere la parte più umana e inedita della vita dell’artista, che si racconta per la prima volta. Nel servizio, le 48 ore passate insieme a Simba La Rue, tra aneddoti della sua difficile infanzia e i problemi con la giustizia. Il rapper spiega come ha ottenuto il suo riscatto attraverso la musica, trasformando in una nuova opportunità una vita segnata da numerosi ostacoli.

Continua l’inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia. Nel video in onda domani, l’inviato incontra il Ministro dello Sport Andrea Abodi insieme a due arbitri che raccontano di aver avuto problemi con la Federazione.

Il business dell’industria alimentare è uno dei più redditizi al mondo. Ma cosa comporta? Cosa c’è davvero in quello che mangiamo? Nel corso della serata anche un’anticipazione della seconda puntata di Le Iene presentano: Inside, in onda giovedì 22 febbraio in prima serata su Italia1, con l’inchiesta di Matteo Viviani dal titolo Noi siamo quello che mangiamo.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE