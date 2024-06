Negli episodi della nuova serie turca La rosa della vendetta, in onda venerdì 21 giugno su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gulcemal, nonostante sia ferito, soccorre Deva e la porta al sicuro nel rifugio di caccia della sua proprietà per curarle la caviglia e chiederle di far pressione sulla sua ferita, al fine di evitare di morire dissanguato. Gulcemal viene operato in casa senza anestesia per sua stessa volontà: in ospedale attirerebbe su di sé l'attenzione della polizia. Dopo una notte difficile, in cui Deva, solo perché obbligata dallo stesso Gulcemal, si prende cura di lui, l'uomo si riprende. Ma dovrà presto vedersela con Zafer, infuriata perché lui le ha soffiato sotto il naso i suoi migliori clienti, attratti dai bellissimi decori delle stoffe di Deva. Nel frattempo, Mert riesce a contattare un amico che lo informa di cio' che e' successo in sua assenza: l'infarto di Ibrahim, l'incendio doloso della casa e del laboratorio, la stessa Deva tenuta prigioniera di un uomo ricco e malvagio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 7 e 8 de La Rosa Della Vendetta. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

