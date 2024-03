Al via la nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Enrico Papi. Scopriamo quando va in onda la prima puntata

La pupa e il Secchione 2024, quando va in onda

Al via la nuova edizione del reality comedy La Pupa e il Secchione. Conduce Enrico Papi, il conduttore con cui il programma ha fatto il suo esordio in Italia.

Prodotto da Endemol Shine Italy, La Pupa e il Secchione 2024 mette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

Altro ritorno quello, in giuria, di Paola Barale, accompagnata dal campione Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo.

La Pupa e il Secchione 2024, quando va in onda la prima puntata

Quando inizia La Pupa e il Secchione 2024?

La prima puntata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione va in onda mercoledì 10 aprile in prima serata su Italia 1. La Pupa e il Secchione è disponibile anche in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

La Pupa e il Secchione 2024, quante puntate sono

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione sarà composta da sei puntate. Nel primo appuntamento, i 18 concorrenti, ragazzi tra i 19 e i 28 anni, verranno suddivisi in nove coppie.

Per le cinque settimane successive, i concorrenti vivranno in una bellissima villa nel cuore di Roma, dovendo condividere tutto.

In coppia, giorno dopo giorno, dovranno studiare, prepararsi, migliorarsi e affrontare le prove che determineranno la classifica con cui arriveranno ai giochi eliminatori della prima serata.

Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione due spettacolari prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità.

Ogni puntata vedrà l’eliminazione di una coppia. Per andare avanti nel gioco, sarà fondamentale far incontrare le competenze dei due mondi e provare, così, ad arrivare alla vittoria finale.

