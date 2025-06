La promessa, le trame della settimana dal 9 al 15 giugno

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 9 al 15 giugno

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 9 a domenica 15 giugno de La Promessa?

La promessa, le trame dal 9 al 15 giugno

Vera confessa a Simona e Candela di essere la figlia della duchessa, rivelazione che crea tensione tra i domestici, soprattutto dopo che Lope viene indicato come la fonte della notizia.

Manuel visita Romulo in caserma e nota i maltrattamenti che subisce. Decide così di intervenire per ottenerne la liberazione e coinvolge Jana in una merenda con i suoi amici, ma l’evento viene annullato.

Martina scopre da Julia che Jana è la sorella di Curro e fatica ad accettare questa nuova verità, mentre Margarita comincia a dubitare del suo imminente matrimonio.

Il sergente Burdina ritiene le prove contro Romulo sufficienti per incriminarlo. Ricardo, nel frattempo, cerca di convincere Alonso a reintegrare Pia, ma invano.

Manuel dichiara ai marchesi l’intenzione di sposare Jana e trasferirla al piano nobile, scatenando la loro ira. Santos scopre che a Masegoso nessuno conosce i suoi genitori, e, grazie a Petra, intuisce che Ricardo gli ha sempre mentito.

