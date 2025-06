La promessa, le trame della settimana dal 16 al 22 giugno

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 16 al 22 giugno

Arturo Sancho (Manuel Luján) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 16 a domenica 22 giugno de La Promessa?

La promessa, le trame dal 16 al 22 giugno

Vera, messa alle strette da Simona e Candela, confessa di essere la figlia della duchessa.

Alonso è in ansia per Romulo, ancora in caserma.

Manuel vuole portare Jana a una merenda con i suoi amici e, con l’aiuto di Martina, le fa avere alcuni vestiti di Leonor. Cruz, però, scopre tutto e decide di intervenire. Julia rivela a Martina che Jana è la sorella di Curro, notizia che la ragazza fatica a credere.

La situazione di Romulo si aggrava: il sergente Burdina ritiene che ci siano prove sufficienti per condannarlo per l’omicidio di Gregorio.

Catalina viene messa alle strette da Pelayo, che rivela pubblicamente la sua gravidanza.

Santos ritorna dal suo paese con una scoperta sconvolgente: nessuno sembra conoscere i suoi genitori.

Manuel comunica ai marchesi la sua intenzione di far vivere Jana al piano nobile e annuncia di volerla sposare, nonostante l’opposizione dei genitori.

Per evitare lo scandalo legato alla gravidanza di Catalina, Cruz e Alonso pensano di organizzare un matrimonio immediato così da far credere che il parto anticipato sia perfettamente legittimo.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE