Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 23 al 29 giugno su Rete 4, dopo la cancellazione della merenda, Manuel affronta i suoi genitori.

Santos rivela a Petra che al paese natale nessuno sembra conoscere i suoi genitori. Pelayo e Catalina decidono di sposarsi per coprire un possibile scandalo.

Petra rivela a Santos di avere avuto una storia con il conte de Ayala. Martina rimprovera Curro di nasconderle alcuni segreti.

Manuel discute con Cruz e Alonso. Dopo aver parlato con Petra, Margarita dice a Ayala che non lo sposerà.

Martina chiede a Julia se è innamorata di Curro.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

