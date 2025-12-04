Catalina in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 5 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 5 dicembre

Nella puntata di venerdì 5 dicembre, Cruz nega con decisione le affermazioni di Curro e accusa Leocadia di avergli parlato del matrimonio combinato, ma la donna nega tutto. Catalina, insieme a padre Samuel e Maria, decide di destinare il ricavato della vendita del vaso ai poveri e alla servitù. Petra confida a Teresa i suoi sospetti, ossia che Marcelo ha deciso di partire perché il loro rapporto è ormai compromesso.

