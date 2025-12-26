Martina e Manuel in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 27 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 dicembre

Nella puntata di sabato 27 dicembre, Alonso si fida ciecamente degli sforzi di Leocadia per salvare il marchesato, senza immaginare le dure richieste che lei gli farà.

Ramona è convinta che la scomparsa del dottor Gamarra sia legata alla morte di Jana e chiede a Curro di fare attenzione.

