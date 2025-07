Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 24 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Jana Expósito, interpretata da Ana Garcés, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 24 luglio, Jana sembra intenzionata a prendere una decisione una volta per tutte, complice soprattutto il supporto di Curro. La servitù, intanto, prepara una festa in onore della stessa Jana e di Romulo, ancora deciso a dimettersi dal suo incarico.

La Promessa, le anticipazioni del 24 luglio

Jana viene esonerata da qualsiasi mansione della servitù, mentre Romulo si appresta a lasciare la Promessa per sempre. Pelayo continua a sentirsi sotto pressione e di fronte all'ennesima discussione con Catalina, Alonso lo esorta ad adempiere ai suoi doveri. Curro si ritrova nell'hangar con Jana e i due cercano di sostenersi a vicenda, giungendo dunque a delle conclusioni. Cruz, convinta da Lorenzo che i duchi de Los Infantes stiano alimentando cattive dicerie sui De Lujàn, pensa a come vendicarsi. Martina, nel frattempo, si avvicina a Petra nella speranza di ottenere informazioni che possano incastrare il conte de Ayala una volta per tutte.

