Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 21 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Il conte Pelayo, interpretato da Michel Tejerina, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 21 luglio, Romulo è sempre più vicino al suo addio alla Promessa, mentre Jana è chiamata a prendere una decisione sul suo futuro. A metterla in difficoltà sarà soprattutto una mossa di Cruz, la quale proverà ad allontanarla dalla servitù. Le tensioni tra Catalina e Pelayo non si placano e il loro rapporto è messo a dura prova.

La Promessa, le anticipazioni del 21 luglio

Catalina si sfoga con Martina e le rivela che il figlio atteso non è di Pelayo. L'arrivo a La Promessa di padre Samuel scatena tanti dubbi tra la servitù, al punto da tenerlo d'occhio per capire quale sia la sua reale identità. Nel frattempo, l'intera residenza si prepara all'addio definitivo di Romulo. Dopo aver parlato con Curro, Jana tenta di riavvicinarsi a Manuel e prova a spiegargli i suoi timori.

