I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 22 giugno su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 13, 14 e 15 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 22 giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cihan e Sevilay accettano di sposarsi, ma con l'intento di divorziare qualche mese dopo il matrimonio.

Melek capisce che Nuh è innamorato di Sevilay. Cihan racconta tutta la verità riguardo il matrimonio con Sevilay e le dichiara il suo amore.

Nihayet non si fida di Nuh e Melek e organizza un piano per farli allontanare dalle loro vite. Hikemt scopre che il nuovo proprietario della casa di famiglia è Tahsin.

Nihayet incontra Nuh e Melek e regala alla nipote un suo vecchio anello. Poco dopo, Nuh viene arresto dalla polizia davanti agli occhi di Melek e Sumru.

Melek, in preda alla disperazione, chiede aiuto a Cihan che trova un avvocato per Nuh. Nuh viene portato in prigione e Sevilay decide di fargli visita.

Samet, convinto da Nihayet, vorrebbe licenziare Nuh e Melek, ma viene fermato da Cihan.

