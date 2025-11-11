Negli episodi 94, 95 e 96 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 11 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sumru e Tahsin progettano di riunire la famiglia e vivere tutti insieme a Villa Sansalan.

Hikmet suggerisce ad Halil di conquistare la fiducia di Nuh.

Cihan chiama Nazim mentre è con Harika.

Esat assolda due scagnozzi per rapire Esma.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda l'11 novembre su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE