Negli episodi 94, 95 e 96 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 11 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sumru e Tahsin progettano di riunire la famiglia e vivere tutti insieme a Villa Sansalan.
Hikmet suggerisce ad Halil di conquistare la fiducia di Nuh.
Cihan chiama Nazim mentre è con Harika.
Esat assolda due scagnozzi per rapire Esma.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda l'11 novembre su Canale 5.