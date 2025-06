Özge Özpirinççi, chi è l'attrice turca protagonista di La forza di una donna

Özge Özpirinççi è la protagonista di La forza di una donna (Kadın), la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45 e on demand su Mediaset Infinity. Özge veste i panni di Bahar Ceşmeli, coraggiosa donna e madre la cui vita le riserva sfide difficili da affrontare.

Özge Özpirinççi - chi è l'attrice protagonista di La forza di una donna

Özge Özpirinççi nasce a Istanbul l'1 aprile 1986. In famiglia non è l'unica a intraprendere la carriera nel mondo della recitazione: anche il fratello Emre è un attore. Özge completa il suo percorso di studi a Istanbul, dove si laurea nel dipartimento di Scienze gestionali. Quando frequenta le scuole superiori trascorre un periodo negli Stati Uniti grazie a un programma speciale di scambio studenti. Özge Özpirinççi fa la sua prima apparizione in una serie tv nel 2008, in Cesaretin Var mı Aşka. Da quel momento la sua carriera nel mondo della recitazione non si è mai arrestata, anzi: oltre alla professione di attrice, Özge colleziona esperienze anche come doppiatrice e produttrice. Nel 2017 diventa la protagonista della serie turca La forza di una donna (Kadın), dove interpreta la protagonista Bahar Ceşmeli.

Özge Özpirinççi - vita privata

Nel 2013 è stata fidanzata con il collega Engin Altan Düzyatan. L'anno successivo inizia una storia d'amore con l'attore turco Burak Yamantürk, diventato suo marito nel 2021. Nel 2022 la coppia dà il benvenuto alla figlia Mercan.

La forza di una donna, la trama della serie turca

In La forza di una donna Özge Özpirinççi interpreta Bahar Ceşmeli, coraggiosa donna e madre la cui vita le riserva sfide difficili da affrontare. Dopo tante sofferenze, Bahar sembra finalmente aver ritrovato la felicità con Sarp, ma dopo qualche anno l'uomo scompare misteriosamente, lasciandola sola ad affrontare le difficoltà della vita con due figli piccoli, Nisan e Doruk.

La forza di una donna - quando va in onda

La forza di una donna è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, alle 14:45, e on demand su Mediaset Infinity.

