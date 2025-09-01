Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dall'8 al 13 settembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dall'8 al 13 settembre

Dopo l'operazione, Enver chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice non sa che il lavoro si svolge all'insaputa della proprietaria. Nel frattempo, Alp vuole andare all'ospedale per parlare con Enver. Nel parcheggio dell'ospedale sara' riconosciuto da Doruk. Intanto Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp, e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa. Dopo aver visto Alp (Sarp) nel parcheggio dell'ospedale, Doruk convince la sorella Nisan che il padre sia tornato. Intanto Piril è angosciata per la morte della madre di Sarp, ma Suat prende in mano la situazione, fa sparire il corpo e racconta a Sarp che la madre, ubriaca, aveva prima tentato di annegare i figli di Sarp e poi era fuggita. Doruk è convinto di aver visto Sarp in ospedale e lo dice anche a Ceyda. La donna ne parla con Yeliz, e teme che questo fatto possa traumatizzare ancora di più Bahar. Quest'ultima, nel frattempo, esce con Arif, e lui le chiede se, qualora Sarp dovesse tornare, lei se lo riprenderebbe. Doruk si sveglia cercando suo padre e Bahar si decide a dire a lui e Nisan che Sarp è morto e non tornerà mai più, ma Doruk continua a sostenere di averlo visto. Intanto, Hatice chiede a Enver di tornare a casa da lei quando uscirà dall'ospedale e gli promette di prendersi cura di Bahar, suscitando l'ennesima scenata di gelosia da parte di Sirin. Jale, per errore, rivela a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato in ospedale a trovare Enver durante il suo ricovero. Hatice le chiarisce che probabilmente si tratta del figlio del fruttivendolo, molto legato a Enver. Bahar decide quindi di indagare e parlare con il fruttivendolo per scoprire la verità, anche perché il piccolo Doruk afferma di aver visto suo padre in ospedale. La situazione economica di Ceyda e Yeliz è sempre più difficile a causa della mancanza di entrate stabili. Inoltre, il denaro che speravano di ricevere da Abbas non arriverà mai: è stato espulso dal Paese e non ha saldato l'ordine delle camicie, che quindi sono rimaste invendute.

