Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 14 al 18 luglio su Canale 5, Enver affronta Sirin, dopo aver scoperto la verità sulla morte di Sarp.

La polizia irrompe nell'appartamento di Bahar con un mandato di perquisizione, alla ricerca di un pacchetto di droga.

Bahar scopre che è stata Bersan a nasconderle in casa la droga.

I sintomi della malattia di Bahar continuano a peggiorare. Mentre è in cucina, Bahar sviene, rischiando di far prendere fuoco alla casa.

Dopo questo incidente, Bahar decide di trasferirsi coi figli a casa della madre, Hatice, nonostante questa non voglia.

Bahar rilegge i messaggi sul telefono di Sarp e fa una scoperta sconvolgente.

Yeliz chiama l'amante di Sarp dal telefono di Bahar. Poi affronta Sirin per scoprire la verità. Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE