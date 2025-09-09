Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
09 settembre 2025

La forza di una donna, quando inizia la seconda stagione

La seconda stagione della serie turca La forza di una donna va in onda da martedì 9 settembre su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity

Doruk in una scena de La forza di una donna

Il primo episodio della seconda stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) va in onda martedì 9 settembre alle 15.30 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna, quando inizia la seconda stagione

I nuovi episodi della seconda stagione di La forza di una donna vanno in onda dal 9 settembre su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

La forza di una donna, come finisce la prima stagione

A seguito dell'operazione, Enver chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice non sa che il lavoro si svolge all'insaputa della proprietaria. Nel frattempo, Sarp vuole andare a trovare Enver all'ospedale per parlare lui. Proprio nel parcheggio dell'ospedale sarà riconosciuto dal figlio Doruk, che lo chiama papà. Intanto, Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp, e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa.

La forza di una donna 2, la trama del primo episodio

Dopo aver visto Alp (Sarp) nel parcheggio dell'ospedale, Doruk convince la sorella Nisan che il papà è tornato. Intanto Piril è preoccupata per la morte della mamma di Sarp. Suat decide di prendere in mano la situazione: fa sparire il corpo di Julide e racconta a Sarp che la madre, ubriaca, aveva prima tentato di annegare i nipoti e poi era fuggita. All'ospedale, Enver vuole vedere solo Arif: gli rivela così che qualcuno ha tentato di ucciderlo nel letto della terapia intensiva.

