SERIE TV30 gennaio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 31 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 31 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sirin in una scena de La forza di una donna Sirin in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di sabato 31 gennaio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin aggredisce Arif.

La forza di una donna 3: cosa succede il 31 gennaio

Mentre Sarp, Hatice e Bahar, in sala operatoria, lottano tra la vita e la morte, Sirin aggredisce Arif, ritendendolo responsabile dell'incidente.

Poi Jale, per allontanarla, le dice che Enver rischia un altro infarto, così Sirin asseconda la richiesta del padre di andare a casa a badare a Nisan e Doruk.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

