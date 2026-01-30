Nella nuova puntata di sabato 31 gennaio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin aggredisce Arif.
Mentre Sarp, Hatice e Bahar, in sala operatoria, lottano tra la vita e la morte, Sirin aggredisce Arif, ritendendolo responsabile dell'incidente.
Poi Jale, per allontanarla, le dice che Enver rischia un altro infarto, così Sirin asseconda la richiesta del padre di andare a casa a badare a Nisan e Doruk.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.