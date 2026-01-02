Doruk, Bahar e Nisan in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 3 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk,

La forza di una donna 2: cosa succede il 3 gennaio

Nisan e Doruk sono tristi perché scoprono che Sarp cambierà casa e non vivrà più con loro.

Il papà li rassicura perché lui andrà a trovarli tutti i giorni. Nel frattempo, Sarp chiede aiuto a Munir per trovare una nuova casa.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

