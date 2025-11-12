Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV12 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 13 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 13 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Sarp in una scena de La forza di una donna 2Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 13 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk è felice.

La forza di una donna 2: cosa succede il 13 novembre

Doruk è così felice di aver ritrovato suo papà Sarp che preferisce dormire nella camera in cui dorme anche Piril.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video