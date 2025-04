Le ultime tre puntate della serie Il Turco con Can Yaman e Greta Ferro sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le ultime tre puntate de Il Turco, la serie che ha Can Yaman e Greta Ferro per protagonisti, sono andate in onda martedì 15 aprile in prima serata su Canale 5.

Tutti gli episodi de Il Turco sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Il Turco, la trama degli ultimi episodi

Marco si prepara all'assedio contro i Turchi, ma escogita un piano per far uccidere in modo vile Decebel, il cuore di Artigli.

Balabam, Decebel e Gunther si preparano alla battaglia, addestrano gli abitanti di Moena, inizialmente riluttanti, affinando le loro tecniche di combattimento.

Decebal salva Elda, mentre Balaban corre a proteggere Gloria. Sarà Angelo per ordine di un delirante Marco, a compiere il vile gesto di pugnalare alle spalle Decebel. Questo getterà nello sconforto Balabam e tutti i membri della divisione Artigli.

La battaglia finale tra l'esercito di Marco e gli abitanti di Moena è ormai imminente.

Dopo la morte di Decebel, per mano di padre Angelo, lo sconforto regna sovrano tra i turchi e Balaban decide di compiere un gesto estremo. Entra nel campo di Marco, sventolando bandiera bianca, per sfidarlo a duello davanti a tutti i suoi uomini.

Ma sarà Skeletwolf a volersi battere contro Balaban. Quando tutto sembra perduto e Balaban è sull'orlo della sconfitta, la sua vittoria improvvisa cambia le sorti anche della battaglia.

